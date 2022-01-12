اليونان تسمح بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء اللجنة - حسبما أوردت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الفئة سيكون بإمكانها الحصول على الجرعة الرابعة فى أعقاب 3 أو 6 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعة الثالثة، موضحة أن القرار يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم والأورام ونقص المناعة، إلى جانب المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم أو الفشل الكلوى. واستبعدت اللجنة مسألة إعطاء جرعة رابعة لعامة السكان فى الوقت الراهن، فى ضوء البيانات الخاصة بالوضع الوبائى فى البلاد.

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