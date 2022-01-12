الاحتلال يقرر هدم مسجد بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم مسجد "التقوى" ومساحته نحو 300 متر مربع، خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار، بدعوى عدم الترخيص.

كانت سلطات الاحتلال اقتحمت البلدة يوم 3 يناير الجارى، وعلَّقت إخطارًا بوقف أعمال البناء فى المسجد.

من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون إسرائيليوون على مهندس مساحة فلسطينى أثناء قيامه بعمله فى بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أصابوا المهندس فى الرأس وتم تقديم العلاج اللازم له ميدانيًا.