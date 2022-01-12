طوكيو تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ أكتوبر الماضي

سجلت طوكيو، اليوم الأربعاء 12 يناير، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في أكثر من أربعة أشهر.

وأكدت طوكيو، تسجيل 2198 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أكثر من أربعة أشهر، مع استمرار انتشار الموجة السادسة من الوباء التي يحفزها متحور "أوميكرون".

يذكر أن الرقم الذي أبلغت عنه حكومة العاصمة اليابانية، هو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة يوم أمس البالغ عددها 962، وحوالي خمسة أضعاف عن الأسبوع السابق.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية، أمس الثلاثاء 11 يناير، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية فبراير المقبل.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الحكومة اليابانية ستمدد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير.

وأضاف كيشيدا: "من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية فبراير".

يذكر أن الحظر ساري المفعول منذ 30 نوفمبر، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأدخلت الحكومة هذه الإجراءات في البداية لمدة شهر تقريبا، حيث منعت دخول الأجانب غير المقيمين، وطالبت المواطنين اليابانيين العائدين والمقيمين الأجانب، بالحجر الصحي في المنشآت الحكومية المخصصة.

ويُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم«بوتسوانا» في البداية كان في جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون

وأطلقت تمسية أوميكرون كام اعتادت منظمة الصحة العالمية باختيار أحرف من الأبجدية اليونانية لتطلقها على المتحورات مثل ألفا وبيتا وجاما، وأوميكرون يعني الرقم 15 باليونانية.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التي قد تساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية في جسم الإنسان وبالتالي أحد قلق كبير للعلماء.

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.