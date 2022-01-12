أخبار اليمن : قصف تجمعاً للعدو باتجاه شبوة ومأرب

قصف تجمعاً للعدو باتجاه شبوة ومأرب
استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء اليوم، تجمعات للعدو ومرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه عين في شبوة وحريب في مأرب.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخين باليستيين تجمعات للعدو وكانت الإصابة دقيقة، خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، وتم مشاهدة سيارات الإسعاف تهرع لنقلهم بعد الاستهداف.
وأشار إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات عين في شبوة وحريب في مأرب، استمر عدة ساعات دون إحراز أي تقدم.
ولفت إلى أن زحف المرتزقة رافقه غطاء جوي مكثف .. مؤكداً تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر في الأرواح والعتاد، حيث سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح.
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