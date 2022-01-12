توفيق وفتوح.. أنباء غير سارة من معسكر "الفراعنة"

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن طبيعة إصابتي لاعبي "الفراعنة" أكرم توفيق وأحمد فتوح، بعد كثير من الأنباء المتضاربة خلال الساعات الأخيرة حول جاهزيتهما لاستكمال كأس أمم إفريقيا.

وأوضح بيان الاتحاد أن "نتائج الأشعة التي أجراها توفيق ظهر الأربعاء، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري"، مما يعني أنه سيغيب عن الملاعب لأشهر.

كما أضاف البيان: "أكدت نتائج الأشعة التي أجراها فتوح إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة نيجيريا، ويتطلب الأمر إراحته، ولن يشارك في مباراة غينيا بيساو (السبت) وسيتم إعداده للمشاركة بمواجهة السودان (الأربعاء)".

وأصيب توفيق وفتوح في الشوط الأول من لقاء مصر ونيجيريا، الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة، الذي انتهى بفوز منتخب "النسور" بهدف نظيف.

وأشار البيان إلى أن اللاعبين حاولا إجراء الأشعة مساء الثلاثاء، إلا أن تعطل جهاز الأشعة في المستشفى المحددة حال دون ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة غاروا لتنفيذ المهمة.