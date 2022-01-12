بوتين يدعو إلى تعبئة الموارد الفيدرالية لمواجهة موجة كورونا جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، إن بلاده ترصد عن كثب تطورات الفيروس فى العالم ما يعنى أن الموجة الجديدة قادمة وهناك فترة من الاستعداد لها تبلغ أسبوعين.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد على نحو جيد لمواجهة موجة جديدة محتملة من كورونا فى كافة أقاليم البلاد، بما يشمل تعبئة مختلف الجهات الفيدرالية والإقليمية والمحلية.

وتابع: "يجب أن نعمل مع الجميع كى نكون مستعدين لمواجهة ضربة جديدة من هذا الفيروس فى موجة جديدة من تفشيه".

وأقر "بوتين" بأن هناك عوامل موضوعية واضحة تسهم فى تفشى كورونا، منها الاتصالات المكثفة بين الناس خلال عطلة عيد رأس السنة وتنقلاتهم إلى الخارج، وطلب من رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، أن يقوم بمناقشة هذه المسألة مع سلطات أقاليم البلاد فى أقرب وقت ممكن.

وشدد الرئيس بوتين على ضرورة رفع وتيرة عمليات الفحص والتطعيم ضد كورونا فى روسيا، مشيرا إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد كورونا قد يكون أكثر فعالية على مستوى العالم فى التعامل مع المتحور "أوميكرون".

وشكر بوتين سلطات جمهورية جنوب إفريقيا على سماحها لفريق من الخبراء الروس بالوصول إلى أراضيها لدراسة المتحور الجديد "أوميكرون"، مرجحا أن ذلك سيمنح روسيا أفضلية فى معركتها ضد هذا المتحور.