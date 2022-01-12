لبنان: إغلاق المدارس والجامعات غدا تزامنا مع دعوات التظاهر بيوم الغضب

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".





وأكد وزير التربية والتعليم اللبنانى أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته فى أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا. وكان الاتحاد العمالى العام بلبنان قد دعا للمشاركة فى تظاهرات وفعاليات يوم الغضب فى لبنان غدا الخميس بدء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضى اللبنانية بما فى ذلك العاصمة بيروت. وتأتى التظاهرات إحتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التى تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البرى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.

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