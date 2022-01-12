الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الجرائم التى تمارسها السلطات الإسرائيلية فى النقب، امتداد لحربها على الوجود العربى الفلسطينى، وتكريس نظام فصل عنصرى (أبرتهايد).





وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى - أن ما يتعرض له النقب عامة وقرية الأطرش والقرى المُجاورة لها انعكاس للعقلية الاستعمارية الاستيطانية التهويدية الإسرائيلية، وترجمة لثقافة العداء والكراهية والعُنصرية ضد الفلسطينى أينما كان، وامتداد للحرب التى تشنها إسرائيل لتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية عبر فرض المزيد من العقوبات والتضييقات على حياتها ومقومات صمودها فى أرض وطنها. ورأت الوزارة أنها أيضا ذات العقلية التى يدفع الشعب الفلسطينى وأجياله المتعاقبة أثمانا باهظة من حياته بسببها فى أرض دولة فلسطين، وهى أيضا السياسة الإجرامية التى اتبعتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم قبل عام 1948. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النكبات التى تلحق بالشعب الفلسطينى، خاصة وأن قادتها ومسؤوليها يتفاخرون بها كإنجازات تسجل فى تاريخهم الإجرامى، ويطلقون الدعوات لمواصلة حملة تجريف الأراضى فى النقب والاستيلاء على المزيد منها لصالح المشاريع التهويدية.

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