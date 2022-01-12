روسيا: الناتو تجاهل اقتراحاتنا بشأن تخفيف التوتر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها قدمت اقتراحات لحلف الناتو لتخفيف التوتر إلا أن الحلف تجاهلها. أكدت الوزارة الروسية أن تجاهل الناتو لمقترحاتهم يخلق أرضية للنزاعات، بحسب خبر عاجل بثته قناة العربية. فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف إن: "تدريبات الناتو بالقرب من حدودنا واضح للجميع". لفت إلى أن قرار الناتو وقف التعاون مع موسكو أمر خطير. تابع: "لن نسمح بأى إجراءات تهدد أمننا، ولا نسعى للخيار العسكري ولكننا جاهزون له".

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