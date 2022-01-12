الصحة العالمية: متحور أوميكرون «خطر» خصوصا لغير المطعمين

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، من أن متحور "أوميكرون" شديد العدوى لفيروس كورونا يبقى فيروسا خطرا، رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي، بحسب ما نقلت وكالات: «رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا «المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن»، إلا أنه يبقى فيروسا خطرًا، وخصوصًا للأشخاص غير المطعمين».

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت أمس الثلاثاء، من أن أكثر من نصف الأوروبيين سيصابون بـ«أوميكرون»، في غضون شهرين، نظرًا إلى الطفرة الحالية، في الإصابات بعد عامين تماما على تسجيل الصين رسميا أول وفاة على صلة بالفيروس.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه: «إنه في ضوء وتيرة الإصابات اليوم يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن يصاب أكثر من 50 % من سكان المنطقة بأوميكرون في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع».

واعتبر أن هذه المتحوّرة السريعة التفشي تحمل طفرات تتيح لها الالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، ويمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا أو تلقوا اللقاح.

وتسجل أوروبا العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في العام مع 7,942,397 حالة في الأيام السبعة الأخيرة أي نحو 45 % من الإصابات العالمية تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا مع 5,632,321 حالة «32 %».

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، مؤكدة أن التلقيح وحده لن يكون كافيا لمكافحة المتحور وداعية إلى اتباع كافة الإجراءات التي تشملها الإجراءات خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.