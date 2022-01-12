أمريكا تواجه أسوأ أزمة في نقص الدم

أمريكا تواجه أسوأ أزمة في نقص الدمأعلنت هيئة الصليب الأحمر الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة نقص للدم للمرة الأولى في غضون عقد من الزمن.

ونقلت شبكة "سي بي اس " الأمريكية عن بامبي يونغ كبير المسؤولين الطبيين في الهيئة قوله: إن " بعض الحالات التي تحتاج الى الدم لا يمكنها الانتظار أو التحمل ".

وحذر من أن هذه الأزمة تشكل خطراً على رعاية المرضى بما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن وضع أولويات بين المرضى في تلقي عمليات نقل الدم وتأجيل من يمكنه الانتظار.

وشهدت المؤسسات الطبية الأمريكية انخفاضاً بنسبة 10 في المائة في أعداد المتبرعين بالدم منذ بداية جائحة كورونا التي تسببت في تفاقم المشكلة وخصوصاً بعد زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ومن قبله دلتا.