«الأدوية الأوروبية»: «أوميكرون» قد يصبح مرضًا يمكن التعايش معه

عرضت قناة العربية تقرير مصور يفيد بأن فيروس كورونا قد يصبح مرضا "يمكن التعايُش معه".

جاء هذا من خلال تصريحات توقعتها وكالة الأدوية الأوروبية بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف التقرير أن هذه التصريحات تأتي تزامنا مع تصريحات منظمة الصحة العالمية، وأكدت أن أكثر من نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون.

وأوضح أن منظمة الصحة حذَّرت من أن مكافحة جائحة كورونا بجرعات معززة من اللقاحات ليست استراتيجية قابلة للاستمرار، وهو رأى وافقتها عليه وكالة الأدوية الأوروبية.