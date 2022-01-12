عرضت قناة العربية تقرير مصور يفيد بأن فيروس كورونا قد يصبح مرضا "يمكن التعايُش معه".
جاء هذا من خلال تصريحات توقعتها وكالة الأدوية الأوروبية بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.
وأضاف التقرير أن هذه التصريحات تأتي تزامنا مع تصريحات منظمة الصحة العالمية، وأكدت أن أكثر من نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون.
وأوضح أن منظمة الصحة حذَّرت من أن مكافحة جائحة كورونا بجرعات معززة من اللقاحات ليست استراتيجية قابلة للاستمرار، وهو رأى وافقتها عليه وكالة الأدوية الأوروبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأدوية الأوروبية»: «أوميكرون» قد يصبح مرضًا يمكن التعايش معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.