أخبار اليمن : شهيدان بغارات عدوانية على الجراحي بالحديدة

شهيدان بغارات عدوانية على الجراحي بالحديدةاستشهد مواطنان اليوم بغارات شنها طيران العدوان السعودي على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بغارتين هنجراً لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وندد المصدر باستمرار العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومزارع المواطنين، وتدمير المنشآت الحيوية، والبنية التحتية، ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي مريب.