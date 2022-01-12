شهيدان بغارات عدوانية على الجراحي بالحديدة
استشهد مواطنان اليوم بغارات شنها طيران العدوان السعودي على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بغارتين هنجراً لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.
وندد المصدر باستمرار العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومزارع المواطنين، وتدمير المنشآت الحيوية، والبنية التحتية، ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي مريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيدان بغارات عدوانية على الجراحي بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.