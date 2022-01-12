وشدد "مولوى" على قوى الأمن منع حصول أى إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.
وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.
كان الاتحاد العمالى العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصا عمال النقل البرى قد دعت لتظاهرات غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التى تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية اللبنانى يوجه باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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