إيطاليا.. انخفاض طفيف بإصابات كورونا مع ارتفاع حالات الوفاة

قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل انخفاض طفيف بإصابات فيروس كورونا، مقابل ارتفاع في أعداد الضحايا مقارنة بيوم أمس.
وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أن هناك 196,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في إيطاليا، و313 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 139,890 شخصا.
وذكرت أنه في الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 1,190,567 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.4%.
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