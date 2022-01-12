نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ٥ برامج لنقل جميع الملفات مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل ٥ برامج لنقل جميع الملفات، أفضل برامج لنقل جميع الملفات يحتاج لها كل المستخدمين حيث أنها من البرامج الهامة التي تضمن نقل الملفات بين الأجهزة أو بين أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والعكس، كل ذلك يحتاج إلى كثير من الوقت ولكن مع استخدام البرامج المخصصة لنقل الملفات يتم النقل بطريقة سريعة وفي وقت قصير، ونحن هنا سوف نقدم أفضل برامج لنقل جميع الملفات.

أفضل ٥ برامج لنقل جميع الملفات

تطبيق SHAREit: يعتبر برنامج SHAREit من أهم البرامج التي يتم استخدامها في نقل الملفات والتي تستخدم بكثرة في بين المستخدمين لسهولة استخدامه، وكذلك كفاءة عالية في نقل الملفات بأي تنسيق هي عليه.

تطبيق نقل جميع البيانات Portal

يعمل تطبيق بورتال Portal على إرسال ونقل الملفات بكل صورها كما يمكنه نقل المجلدات بأكملها وفي وقت واحد وبسرعة.

كما أن برنامج Portal لا يحتاج إلى تثبيت أي برامج إضافية حتى يمكن تبادل الملفات بين الأجهزة الذكية وبين جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لأنه يقوم بتوفير واجهة سهلة الاستخدام.

تطبيق نقل جميع البيانات SuperBeam

يساعد تطبيق سوبر بيم على مشاركة ونقل الملفات بين هاتفك والآخرين بصورة سريعة ومريحة، وذلك لأن التطبيق يوفر عدة طرق يمكن من خلالها استلام وإرسال الملفات بين الأجهزة المختلفة.

فإنه يستخدم طريقة كود الاستجابة السريع QR code، بالإضافة إلى تقنية الاتصال عبر NFC، كما أنه يمكنه الاعتماد على تقنية واي فاي دايركت.

تطبيق نقل جميع البيانات Xender

واحد من أقدم تطبيقات إرسال الملفات، كما أن لديه سرعة فائقة، في نقل الصور والموسيقى والأفلام والفيديوهات.

تطبيق نقل جميع البيانات Send Anywhere

يركز على الكفاءة والأمان لعملية النقل، كما أنه لا توجد قيود على حجم الملفات التي يقوم بنقلها.