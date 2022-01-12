اتعلم تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أخر إصدار للأندرويد والأيفون بالطريقة الرسمية

عقب الإعلان عن طرح الإصدار الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو 5 إلى الأسواق تصاعدت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن طريقة تحميلها على الأندرويد والأيفون بالطريقة الرسمية، حيث يرغب العديد من عشاق ألعاب الفيديو في تجربة النسخة الجديدة خاصةً وأنها تحمل مجموعة من الإضافات والتحديثات التي تجعلها أكثر إثارة وتشويق، وفي هذا الصدد نقدم لكم باستفاضة من خلال مقال اليوم طريقة تحميل جراند ثيفت أوتو 5 آخر إصدار على الأندرويد والأيفون، تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا ثقفني

تحميل جراند ثيفت أوتو 5 على الأندرويد والأيفون

صدرت لعبة جراند ثيفت أوتو سنة 2013 على العديد من أنظمة التشغيل مثل الويندوز والإكس بوكس والپلايستيشن وقامت الشركة المنتجة لها شركة روكستار بإطلاق نسخة جديدة تصلح للعمل على الأندرويد والأيفون الأمر الذي ساهم في اتساع دائرة شعبيتها بشكل كبير في أوساط عشاق ألعاب الفيديو حيث أصبح بإمكانك ممارسة اللعبة في أي مكان وأي وقت، استمتعوا الآن بخوض مغامرة رائعة مليئة بالإثارة والتشويق عند البدء في ممارستها اللعبة على هاتفك الذكي وذلك من خلال الخطوات التالية.

قم بفتح متجر جوجل للأندرويد أو أپ ستور للآيفون.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث ثم اضغط على زر Search.

اختر اسم اللعبة من قائمة نتائج البحث.

اضغط على زر تثبيت، وبعد الانتهاء من التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية، واستمتع باللعب.

لعبة جراند ثيفت أوتو 5

صدرت لعبة جراند ثيفت أوتو سنة 2013 من قبل عملاق ألعاب الفيديو روكستار واستطاعت أن تحقق نسبة مبيعات عالية نظراً لمميزاتها المتعددة ومهامها الشيقة وتعد إحدى أشهر إصدارات لعبة GTA أو حرامي السيارات، وتختلف اللعبة عن إصداراتها السابقة في تواجد ثلاثة شخصيات رئيسية بها يمكنك الاختيار بين أي منهم، ويتميز الإصدار الجديد بالعديد من السمات الرائعة التي تزيد أجواء المتعة والتشويق ومنها إدخال أنواع جديدة من المركبات، وتعزيز قوة رجال الشرطة وزيادة أعداد المهام، ورفع جودة الجرافيك حيث أصبحت أكثر واقعية فضلاً عن التأثيرات الصوتية والبصرية الرائعة.