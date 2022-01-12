نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ برابط مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صدور مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ وخاصة أصحاب الدخل المنخفض، والغير قادرين على العمل بسبب عجز جزئي أو كلي، أو بسبب مرض يعوقهم عن أداء أي عمل يدر عليهم عائد يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، كما أن هناك عدد كبير من الأرامل ليس لديهم أي دخل ثابت يصرفون منه على أبنائهم، والمساعدة المقطوعة من أهم برامج الإعانات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، ووضعت له شروط من خلالها يتم تحديد الفئات التي تستحق الدعم المالي الحكومي، ويستطيع أي مستفيد الاستعلام عن الإعانة المالية من خلال رابط المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ ورابط الاستعلام والتسجيل.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢

هناك شروط تم وضعها حتى يتم اختيار المتقدمين على المساعدة المقطوعة بكل موضوعية وحيادية ودون تحيز لأحد وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم استثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل زوجة السعودي غير السعودية، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. لا يقل السن عند التقديم على هذه الإعانات عن ٣٥ عاماً أثناء التقديم عليها. تمنح كل عام للمواطنين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا كان المتقدم ليس لديه دخل شهري إضافي، أو يحصل على إعانات شهرية أخرى. يتم صرفها حسب أولوية التقديم عليها، ويقوم الضمان الاجتماعي بوضعهم على قوائم الانتظار حتى يحين صدورها. الحد الأقصى الذي يحصل عليه المتقدمين ٣٠ ألف ريال سعودي. يتم تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها المتقدم بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للمتقدم. تصرف مرة كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا كان لديهم دخل شهري إضافي غير المعاش الضماني.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي يجب أن تتوفر للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

بطاقة الهوية الوطنية للشخص المتقدم، أو سجل الأسرة إذا كان المتقدم متزوج ولديه أبناء.

إحضار عقد الإيجار أو عقد الملكية، أو إيصال الكهرباء أو المياه.

يجب أن يكون عنوان السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي.

أن يحضر الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة إثبات الراتب، حتى يتم تحديد قيمة المقطوعة.

وصرحت منذ فترة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس لها وقت محدد للصرف، لأنها إعانات غير شهرية وتصرف على فترات متفاوتة، وتصدر من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أو من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجاء هذا التصريح للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، كما قامت بالرد على استفسار أخر عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وقالت أنه لم يتم إلغائها ولكن سبب التأخير هو عمل تعديل على النظام القديم.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-