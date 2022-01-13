منصة تشغيل الخريجين emploi.nat.tn راتب 600 دينار www.tunisie.gov.tn برنامج عقد الكرامة

منصة تشغيل الخريجين emploi.nat.tn في تونس والتابع لبرنامج عقد الكرامة الذي يهدف إلى تشغيل الخريجين في الدولة التونسية لمدة عامين بالقطاع الخاص التونسي مدعوم من الحكومة، ويتم إطلاق هذا البرنامج للقضاء على البطالة بالدولة والتي ترتفع بشكل كبير وخاصة بين الخريجين ويتم عمل العقود المؤقتة للخريجين حسب عدد من الشروط الهامة التي يجب اتباعها والالتزام بالبرنامج التشغيلي المؤقت وتحقيق الاستفادة الأكبر منه لكل من الخريج والمؤسسة الخاصة أيضا.

منصة تشغيل الخريجين emploi.nat.tn راتب 600 دينار www.tunisie.gov.tn عقد الكرامة

قامت الحكومة التونسية بعمل دراسات وافية لحصر أعداد الخريجين بالدولة في الأعوام القليلة الماضية وتم رصد أعداد متزايدة بين الشباب الخريجين في العديد من التخصصات والذين لديهم بطالة ولم يلتحقوا ابدا بأية وظائف، حكومية أو بالقطاع الخاص، وفي محاولة للاستفادة من هذه الطاقة البرية الهائلة قامت الحكومة التونسية بمحاولة الاستفادة من تلك الطاقات من خلال دع مؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل الخريجين ليدها وتدريبهم على الخبرات والمهارات فيها، كما يتم دعم الشاب بدفع راتب شهري له.

ما هو برنامج عقد الكرامة

هو برنامج تم إطلاقه للمرة الأولى في 2017 لخلق فرص تشغيلية للشباب بالدولة التونسية، وخاصة الخريجين، وذلك بإتاحة فرص عمل مؤقتة لهم في القطاع الخاص ودعم صرف رواتب لهم ليحصل الخريج على مبلغ 600 دينار على أن يستمر هذا البرنامج لمدة عامين، يتم فيهما تشغيل الخريج وحصوله على خبرات أولية في العديد من المجالات كما يتقاضى خلال تلك الفترة راتب كريم بديلا عن البطالة.

أليات وشروط العمل ببرنامج عقد الكرامة

قامت بوابة الحكومة الوطنية في تونس بفتح باب التسجيل الإلكتروني في برنامج عقد الكرامة لدعم الباحثين عن العمل من الخريجين.

تقوم الوزارة بإتاحة التشغيل والتدريب في مؤسسات القطاع الخاص.

يتم دعم رواتب الشباب من الدولة لتقوم المؤسسة صرف رواتب لهم.

يجب الحصول على التدريب والخبرة في المجال المتاح في خلال العامين الخاصين بالعقد المؤقت للتشغيل “عقد الكرامة”.

تم تحديد صرف راتب 600 دينار شهريا للمقبولين.

يكون الحد الأقصى للبرنامج عامين.

يجب أن يكون المتقدم مسجلا في برامج تشغيل العاملين.

يكون الحصول على الشهادة العالية أو ما يعادلها شرطا للتسجيل.

يجب أن تكون فترة البطالة سنتين على الأقل.

ومن الهام ألا يكون سبق له الالتحاق بوظيفة أو برامج تشغيل حكومية أخرى.

كيفية التسجيل في برنامج عقد الكرامة 2022