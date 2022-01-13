نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية جاهز للتقديم للأمير محمد بن سلمان للحصول على المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية جاهز للتقديم للأمير محمد بن سلمان الذي يقدم مئات الآلاف من المساعدات الإنسانية والمالية والعلاجية للمواطنين، خاصة من الأبناء التي صاحبهم ضائقة مالية أو أصابهم المرض، فلم يبخل الأمير محمد بن سلمان عن أبنائه في توفير حياة كريمة، فربما يلجأ الكثيرون إلي هذا الباب دائما عندما تضيق بهم الأمور، ليظل الديوان الملكي السعودي للمساعدات بوابة العبور من كل مأزق يصاحب الأبناء والابناء والأمهات، في أرض المملكة العربية السعودية، لذا نكشف إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني أسهل الطرق في الوصول إلي المساعدات.

طلب مساعدة مالية جاهز للتقديم للأمير محمد بن سلمان

تتعدد نماذج طلب مساعدة والعون من المواطنين والمقيمين في المملكة لتقديمها إلي الديوان الملكي أو الأمير محمد بن سلمان، الذي دائماً ما يمد يد العون إلي أبناء شعبه وخاصة من الأسر الفقيرة، أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو السيدات المطلقات أو الأرامل أو غيرهم، فلم يتقدم أحد لطلب العون من خادم الحرمين أو الأمير محمد بن سلمان أو الديوان الملكي إلا وقد تحصل علي ما يساعده وفقاً إلي مجموعة شروط مساعدات الديوان الملكي، التي تم تحديدها مسبقاً.



نماذج طلب مساعدة من الديوان الملكي

النموذج الأول:

منتصف السطر الأول تقوم بكتابة التسمية (بسم الله الرحمن الرحيم) ومن ثم أسفلها تقوم بكتابة التحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

إلي خادم الحرمين الشريفين أتقدم إليكم بخالص التحية والتقدير هذه الرسالة العاجلة.

للحصول على مساعدة مالية لي ولأهل بيتي، حيث أننا نعاني من ضائقة مالية بسبب … وهذا قد يعرضوا إلي التهديد بالسجن مما يعرض الأسرة إلي التشرد.

لذا نطلب بأمس الحاجة إليكم مساعدة مالية تنقذني مما نحن فيه.

وإليكم خالص الشكر والتقدير.

مقدم إلي سيادتكم (الإسم، رقم الهوية، العنوان، رقم الهاتف).

ويمكنكم التسجيل عبر رابط طلب المساعدات المالية.

رقم مكتب الأمير محمد بن سلمان

يمكنكم الإتصال بالديوان الملكي السعودي للمساعدات أو رقم مكتب الأمير محمد بن سلمان عبر مجموعة محددة من الأرقام أو من خلال التواصل البريد الإلكتروني [email protected]، لذا يمكنكم الإتصال بالارقام التالية:

الرقم الأول: 92002220.

الإتصال بالرقم الثاني: 8004000000.

الرقم الثالث: 920030003.

وصلنا لختام شرح طلب مساعدة مالية جاهز للتقديم للأمير محمد بن سلمان.