أخبار اليمن : غارات عدوانية ليلية على صنعاء

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غارات عدوانية ليلية على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس / ليل الاربعاء غارات عنيفة على أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء . غارات عدوانية ليلية على صنعاءشن طيران العدوان السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس / ليل الاربعاء غارات عنيفة على أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء . وهزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة صنعاء، إثر غارات عدوانية لطيران العدوان على مناطق سكنية جنوبي صنعاء . وتوقعت مصادر محلية وقوع اضرار مادية وضحايا بشرية جراء الغارات ،

وكان طيران العدوان السعودي شن في وقت سابق 6 غارات على خزانات للمياه بمحافظة صعدة.مستهدفا كذلك شبكة الاتصالات في منطقة العبدين ، وشبكة الاتصالات في مديرية الحشوة .



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