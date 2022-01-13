بالرمق الأخير.. إنتر يحرز لقب السوبر الإيطالية أمام اليوفي

أحرز إنتر لقب النسخة 34 من الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بفوزه على غريمه يوفنتوس 2-1 بشق النفس في اللحظات الأخيرة من التمديد، على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وتقدّم يوفنتوس بطل الكأس عبر الأميركي ويستون ماكيني (25)، قبل أن يعادل إنتر عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (35 من ركلة جزاء) ثم يهديه البديل التشيلي أليكسيس سانشيس هدف الفوز في الرمق الأخير (120+1).

وبسعة 50% من الملعب بسبب بروتوكول فيروس كورونا، أحرز إنتر اللقب في أول كأس سوبر يخوضها منذ العام 2011.

ولا يزال يوفنتوس يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد تسعة ألقاب، فيما خاضها إنتر ميلان للمرة العاشرة رافعاً رصيده إلى ستة ألقاب بعد الخامس في 2010، بفارق لقب خلف جاره ميلان، ثاني أفضل المتوجين في المسابقة.

وبدت كفة إنتر ميلان راجحة بالنظر إلى نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة، حيث يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة من 20 مباراة بفارق 11 نقطة أمام يوفنتوس السادس مع 21 مباراة، ليسير بخطى واثقة نحو الاحتفاظ بلقب "سيري أ" ورفع عدد ألقابه إلى عشرين.