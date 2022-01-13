السعودية وأمريكا تبحثان آخر التطورات فى القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفى، مع المبعوث الأمريكى الخاص بالقرن الإفريقى دايفيد ساترفيلد، آخر التطورات والأوضاع الراهنة فى القارة الإفريقية.





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