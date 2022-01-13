600 دينار www.tunisie.gov.tn تشغيل الباحثين عن العمل tunisie.gov.tn 2022 عقد الكرامة

www.tunisie.gov.tn تشغيل الباحثين عن العمل من شباب الخريجين في الدولة التونسية والذي قامت بوابة الحكومة بإطلاقه من جديد في رغبة في السيطرة على أعداد العاطلين عن العمل من الشباب والكوادر الشابة ليستفيد منها الوطن والقضاء على نسب البطالة المرتفعة، وتقوم الحكومة بصرف حوافز مالية كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص لتوفير الوظائف للشباب وصرف 600 دينار شهريا لهم لمدة عامين بما يعود بالنفع على جميع المشاركين في برنامج “عقد الكرامة”.

600 دينار www.tunisie.gov.tn تشغيل الباحثين عن العمل والخريجين 2022 عقد الكرامة

أعادت الحكومة التونسية إطلاق برنامج عقد الكرامة من جديد في 2022 حيث قامت بإطلاقه بالمرة الأولى في 2017 لدعم تشغيل الشباب والسيطرة على أعداد البطالة في العمل المتزايدة عاما بعد عام، وقد لاقى البرنامج ترحيبا كبيرا وأيضا نجاحا بعد أن تم الاستفادة منه بشكل كبير لكل من الدولة والمؤسسة الخاصة والشاب أيضا، وتم توفير خبرات للخريجين وتدريبهم على العمل بالقطاع الخاص وسوق العمل الجديد لهم، ومع تزايد أعداد البطالة من جديد قامت الحكومة بإعادة تفعيل وإطلاق هذا البرنامج.

السمات العامة لمنصة تشغيل شباب الخريجين وبرنامج عقد الكرامة

تم إطلاق البرنامج التشغيلي لإعادة تخفيض أعداد البطالة بين شباب الخريجين في خلال الفترات الأخيرة والتي ارتفعت إلى معدلات قياسية، وتم إطلاق البرنامج “عقد الكرامة” في 2017 واثبت نجاحه، وأعلنت الوزارة التونسية إعادة تفعيل البرنامج لمدة عمين فقط وتوفير فرص عمل مؤقتة للمواطنين براتب شهري مدعوم من الدولة، بعدف التشغيل وتوفير التدريب وتقديم كوادر جديدة للقطاع الخاص بما يعود بالنفع على الجميع.

كيفية الحصول على حجز في برنامج “عقد الكرامة”