نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية نتائج الطلبة 2022 نتائج طلاب المتوسط بالكويت عبر موقع وزارة التربية بالرقم المدني app.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط موقع وزارة التربية نتائج الطلبة، حيث يزيد البحث في جميع أنحاء الكويت بخصوص نتائج الطلبة وخاصة نتائج الصف الثاني عشر ونتائج باقي المراحل الدراسية، وسنتابع معكم في هذا المقال نتائج المتوسط 2022 بالكويت، حيث انتهى طلاب المتوسط من اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي للعام 2021 / 2022 في الفترة الأخيرة، وسنتابع معكم كيفية استخراج النتائج بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية بالرقم المدني، فتابعوا معنا.

وزارة التربية بالكويت

وقد أنهى الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية في الكويت وجميع الصفوف اختبارات الفصل الدراسي الأول الخاصة بهم في الأيام الأخيرة، ولكن هذا ما عدا طلاب الصف الثاني عشر، حيث ما زالت اختباراتهم مستمرة على قدم وساق بالفعل.

حيث أدى الطلاب والطالبات بجميع المراحل الاختبارات الخاصة في المدراس بشكل أساسي وليس عن بعد كما كان بالعام الدراسي الماضي، حيث تم عمل الاختبارات وسط الاجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين.

وقد سمحت الوزارة لبعض الطلاب والطالبات بأداء الاختبارات عن بعد، وهذا في حالة اصابة أي طالب بأي مرض من الأمراض التي ذكرتها الوزارة وحصل على إذن طبي بذلك.

نتائج المتوسط 2022

وبدأت اختبارات المرحلة المتوسطة بالكويت من يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، وقد استمرت الاختبارات لمدة حوالي أسبوعين بدأت بمادة الرياضيات وانتهت بمادة اللغة الإنجليزية، وقد تخلل الاختبارات يوم راحة وهو يوم الثلاثاء 4 يناير 2022.

وانتهت اختبارات الطلاب بيوم الاثنين الماضي الموافق 10 يناير 2022، وتزايد البحث بعدها عن نتائج المتوسط والتي تظهر بشكل سريع في الكويت في مدة لا تتجاوز الأسبوعين على الأكثر.

ونتابع معكم نتائج الطلاب ما عدا الثاني عشر بالكويت، والتي يأتي من ضمنهم طلاب المرحلة المتوسطة، ووقد تابعنا معكم نتائج العام الدراسي 2022 بالكويت فتابعوا معنا.

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم 2021

وسنتعرف معكم على الرابط الرسمي الخاص بنتائج وزارة التربية الكويتية وكيفية استخراج النتائج بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: