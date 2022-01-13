تحويل الرقم من موبايلي إلى stc بالخطوات السريعة

تحويل الرقم من موبايلي إلى stc خدمات إلكترونة تهم العديد بالمملكة العربية السعودية. خاصة بعد إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. عن هذه الخدمة تسهيلا على عملائها. والتي تتيح لهم نقل رقم الجوال بدون تغييره من أحد شركات الاتصالات إلى شركة اتصالات أخرى. حيث تعتبر المملكة من أوائل التي أطلقت هذه الخدمة في العالم. ويعتبر تحويل الرقم من موبايلي إلى stc من أهم الخدمات التي يبحث عنها الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية. إذ تُقدمها الشركة بجودة عالية وتخفيض في الأسعار وتعمل على مصلحة المواطنين. كما أنها في الوقت ذاته. تزيد من منافسة شركات الاتصالات في إتاحة العروض المهمة التي تسهل على المواطن.

تحويل الرقم من موبايلي إلى stc

تتيح خدمة تحويل الرقم من موبايلي إلى stc للمستخدم حرية كاملة في اختيار شركة الاتصالات التي يرغب في الاشتراك بها. كما أنه يحصل على الخدمة قبل دفع المبلغ المستحق للشركة. وبعد إتمام الخدمة على أكمل وجه، يتم نقل قيمتها للشركة. وتتم عملية تحويل الرقم من موبايلي إلى stc من خلال خطوات وشروط معينة. نستعرضها خلال التقرير.

خطوات تحويل الرقم من موبايلي إلى stc

يتم تحويل الرقم من موبايلي إلى stc عن طريق عدد من الخطوات يقوم بها العميل، تسهيلا عليه في عملية نقله إلى شركة أخرى بشكل سريع.. وهي:

– يذهب العميل إلى أحد المكاتب التي تقدم خدمات لمستخدمي شبكة اس تي سي.

– يحصل العميل على نموذج لتقديم طلب نقل الرقم وملء النموذج بالبيانات المطلوبة.

– على العميل التأكد من صحة البيانات وهي: الاسم، ورقم بطاقة الهوية، ورقم الجوال المطلوب نقله.

– بعد ملء النموذج بالبيانات المطلوبة، يتم التوقيع على النموذج وتقديم جميع الوثائق التي تحتاج إليها الشركة.

– من الضروري أن يكون الرقم مسجل باسم العميل مع إثبات ذلك.

– تقوم الشركة بالتأكد من صحة البيانات التي تم ملؤها في نموذج نقل الرقم.

– يجب أن تكون جميع البيانات والمعلومات مطابقة للبيانات الموجودة في عقد الرقم من شركة موبايلي.

شروط تحويل الرقم من موبايلي إلى stc