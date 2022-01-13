النقل المدرسي noor.moe.gov.sa دخول نضام نور لحجز مكان في النقل المدرسي في الفصل الدراسي الثاني للتعليم الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بإتاحة العودة إلى المدارس من جديد للمدارس والرجوع إلى منظومة التعليم الحضوري للمرحلة الابتدائية، ويجب على ولي الأمر أن يقوم بالتسجيل على موقع نظام نور الإلكتروني وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب والاشتراك في منظومة النقل المدرسي للمدارس التي تم إعلان عودة المدارس فيها.

النقل المدرسي noor.moe.gov.sa دخول نضام نور 1443 التسجيل في خدمات النقل المدرسية

تتيح وزارة التربية والتعليم بالمملكة العديد من الخدمات التي تخص كل من الطالب وولي الأمر والمعلم والإداري، حيث يكون لكل طالب واولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي حساب خاص يتم تسجيله عند الدخول في العمل، للعاملين بالقطاع التعليمي، أو لولي الأمر عند تسجيل ابنه في رياض الأطفال بالعام الأول بالتعليم الأساسي وللطالب للتسجيل بالنظام التعليمي والتمتع بالخدمات التعليمية، وتقوم الوزارة بالعديد من الإجراءات الصحية لاتخاذ قرارات العودة إلى المدارس.

العودة إلى المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وقد أتاحت لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية التعليم الوجاهي بالفصل الدراسي الأول وأيضا الاختبارات الوجاهية، بينما كان طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال ليس لديهم التعليم الوجاهي بالمدارس وتم الاعتماد على منصة مرستي ومنصة روضتي للتعلم عن بعد وأيضا أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، كما قامت وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة التعليم بالمملكة بعمل حملة لقاحات كبيرة بين طلاب المدارس والتأكيد على الحصول على شهادة اللقاحات عند الدخول من جديد إلى المدارس، وبذلك تم الموافقة على قرار العودة إلى المدارس من جديد مع الإجراءات الجديدة، بالرغم من عودة أعداد الإصابات اليومية بين ابناء المملكة للارتفاع من جديد.