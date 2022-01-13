نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربع الإلكتروني: نتيجة الصف الثاني عشر لجميع محافظات الكويت لطلاب الشهادة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المربع الإلكتروني نتائج الطلاب 2021/ 2022، كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن بداية العد التنازلي لكشف الستار عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت، وحيث أننا نعلم نحن موقع ثقفني أنه لا يشغل بال وأذهان طلاب الشهادة الثانوية بالكويت وأولياء أمورهم سوى الاستعلام عن نتائجهم، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بصورة ناجحة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، كما صرحت مؤخر وزارة التربية والتعليم الكويتية عن قيامهما بعمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر 2021/ 2022 فور انتهائهم من أداء الامتحانات لكي تطمئن الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم في أقرب وقت ولمعرفة مصير الطلاب الدراسي فيما هو قادم في الدراسة الجامعية، وبما أننا نعمل نحن موقع ثقفني على تقديم كل ما يخص اهتمامات المتابعين الكرام، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال كافة الأحداث ورابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية في الكويت للعام الدراسي 2021/ 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتيجة الصف الثاني عشر 2021 المربع الإلكتروني

في ظل ترقباتنا لكل ما هو جديد لما يبحث عنه الطلاب، لاحظنا العديد من الطلبة والطالبات الشهادة الثانوية 2021/ 2022 يبحثون عن رابط الاستعلام عن نتائجهم وهم في حالة من القلق خوفا من رصد درجات نتائجهم، وجاءتنا إشارة خلال الآونة الأخيرة عن ظهور النتيجة اليوم في بعض المحافظات بدولة الكويت بعدما انتهت بعض اللجان من تصحيح أوراق الامتحان والرصد الدرجات واعتمادها م قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية.

وجاءتنا إشارة أخرى من مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم الكويتية معلنة بأن نسبة نجاح كبيرة لهذا العام وأنها مبشرة جدا مقارنتا بالسنوات السابقة مما يشير ذلك على تحسين المستوى الدراسي للطلاب لهذا العام فلا داعي للقلق.

وكشفت الوزارة بانه سوف تعلن النتيجة إلكترونيا عبر منصة المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية مما يسهل ذلك على طلاب الثاني الثانوي وأولياء الأمور استخراج النتيجة بكل سهولة دون الاحتياج للذهاب إلى المقرات المعينة من المدارس والإدارات التعليمية.

رابط وخطوات الاستعلام ع نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2021/ 2022

سنوضح لكم مبتاعينا الأعزاء خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية من خلال منصة المربع الإلكتروني تابعة لوزارة التربية والتعليم في الكويت فعليكم متابعة ما يلي:

في بداية الأمر عليك بزيارة منصة المربع الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

ثم الدخول على الصفحة الرئيسية للمنصة.

والقيام بالضغط على تبويت نتيجة الصف الثاني عشر الثانوي.

ثم الضغط على القيام بإدخال رقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة في المربع المخصص لذلك.

بعد ذلك عليك بالنقر على زر البحث عن النتيجة.

وأخيرا سوف تظهر لك صفحة جديدة تحتوي على بيانات الطالب أو الطالبة ورصد جميع درجات المواد بالإضافة المجموع الكلي.

وهنا نكون عرضنا الرابط بالخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية، ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وسف نرسل لكم النتيجة فور ظهورها.