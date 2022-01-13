العالم يسجل قفزة حادة فى إصابات كورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" نشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية أجرتها لمصابى كورونا حول العالم، الأربعاء، مؤكدة فيه أنها رصدت 3.395 مليون إصابة جديدة فى صعود شديد من 1.738 مليون حالة فى حصيلة الثلاثاء.
وأفادت المنظمة فى التقرير، بأنها رصدت أيضًا ما إجماليه 7735 حالة وفاة جديدة بالفيروس حول العالم، مقارنة بـ 5150 ضحية فى إحصائية الثلاثاء.
وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالى لمصابى كورونا حول العالم إلى أكثر من 312 مليون حالة من بينها 5.501 مليون وفاة، منذ بدء انتشار الجائحة.
ويشهد العالم ما وصفته منظمة الصحة العالمية سابقة بأنه "تسونامى" من الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار متحور "أوميكرون" التى تم اكتشافها فى نوفمبر الماضى بجنوب إفريقيا والتى تعتبر الأكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.
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