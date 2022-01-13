نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل حتى 300 الف ريال عبر شركة اليسر للتمويل السعودى وشروط ميسرة للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل العملاء المتواجدين في كل أنحاء العالم يهتمو بمتابعة العروض التمويلية والمفاضلة بينهما ومعرفة مزايا كلًا منها وإلقاء النظر على مدة الفترة التي من خلالها يتم سداد التمويل على حسب الظروف التي تلائم كل عميل وإرضاء لكل العملاء تعمل شركة يسر السعودية على إتاحة الفرصة لوجود نمويل شخصي تموله يمتاز بمرونته وسهولة سداده حيث تصل فترة السداد التي تمنحها الشركة لعملائها إلى 36 شهر.

كيفية التحصل على تمويل شخصي من شركة اليسر.

يقوم المستخدم بالتوجه للدخول إلى الموقع التابع لشركة اليسر. من خلال موقع شركة اليسر يقوم المستخدم بالدخول إلى الرابط الخاص بالتمويل الشخصي الأصغر الخاص بالشركة. يقوم المستخدم بالنقر على أمر التمويل الشخصي الأصغر. يقوم المستخدم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي بكل البيانات والمعلومات المطلوبة والخاضعة لإشراف شركة اليسر. وعلى فور قيام المستخدم بالخطوات السابقة يحصل على الفور على موافقة من شركة اليسر لإمداده بالتمويل اللازم.

كل الامتيازات التي يقدمها تمويل شركة اليسر.

التمويل الصغير المقدم من شركة اليسر يتماشى مع كل أحكام الشرع الإسلامي في المملكة العربية السعودية. تصل قيمة التمويل التي تقدمها شركة اليسر لعملائها إلى ثلاثين ألف ريال سعودي. يمتاز تمويل شركة اليسر بوجود مرونة في السداد حيث تصل فترة السداد إلى 36 شهر. شركة اليسر لا تطلب من عملاها وجود ضامن لإمدادهم بالتمويل الشخصي. يميز تمويل شركة اليسر أنها تعطي فترة مدتها شهرين بعد تلقي التمويل لا تطلب فيها سداد أقساط، ويبدأ العميل دفع الأقساط الخاصة به من الشهر الثالث. عند التقديم تطلب الشركة كشف يوضح حساب المتقدم للتمويل في البنك خلال آخر ثلاث أشهر. يشترط في حال التقديم على تمويل شركة اليسر وجود عنوان وطني وكذلك تقديم الهوية.

عرض التقسيط بدون كفيل للسعودي والمقيم

إن تقديم أقساط غير مضمونة من قبل شركة اليسر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية أمر سهل ويصل قيمتها إلى ثلاثين ألف ريال سعودي ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للتمويل الشخصي من اليسر لجميع مواطني المملكة والمقيمين في المملكة العربية السعودية

الأوراق المطلوبة للحصول على التّمويل الشّخصي لشركة اليسر

بعد كل شيء، يتمتع التمويل الشخصي من اليسر بالعديد من المزايا التي تستحق التقدم بطلب للحصول عليها. مبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي. وهو أيضًا تمويل شخصي بدون ضمان ، وتوفر القروض معدل عائد تنافسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل فترة الاستحقاق إلى 60 شهرًا ، أي ما يعادل 5 سنوات. وبالتالي، فإن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تمويل اليسر الشخصي هي كما أوضحنا بالاعلى.

شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر

تقدم اليسر تمويلًا شخصيًا يصل إلى 30 ألف ريال سعودي لأي شخص تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

أن لا يقل راتب المتقدم عن 5000 ألف ريال سعودي شهريا.

الحد الأدنى لشرط عمل المرشح هو 3 أشهر.

التمويل الشخصي لشركة اليسر

تعبتر شر كة اليسر من الشركات المتخصصة فى التمويل النقدى الشخصى المتوافق مع الشريعة الاسلامية والنظام المالى السعودى المعتمد من مؤسسة النقد السعودي والتى تقد تمويلًا شخصيًا يتراوح من 5،000 إلى 200،000 ريال سعودي بموجب مجموعة من الشروط بدون رعاية وهوامش ربح منخفضة لجميع السعوديين في المملكة. وتعتبر شركة اليسر للتقسيط والتمويل واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مجال الاقتراض والتقسيط داخل سوق المال السعودى حيث تعمل الشركة منذ فترة كبيرة على توفير كافة الاحتياجات المالية الخاصة بالمواطنين السعوديين وذلك من أجل سد أحتياجتهم الخاصة بالمال وهو ما تعمل الشركة حيث يستطيع كل المواطن الحصول على قرض من 5000 ريال الى 200 الف ريال سعودى وتسديدهم على فترات ميسيرة