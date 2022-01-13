نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكان|50000 نقداً بلا كفيل وبلا تحويل للراتب في المقال التالي
قرض تمويلي كاش وأيضاً اونلاين وبه العديد من المزايا التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة حيث يتمكن المتقدم من الحصول عليه من خلال الإنترنت وهذا ما يبحث عنه العملاء فى الوضع الحالي لذلك تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي بدون أى ضمانات وأيضاً بدون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري.
50000 ريال نقداً بدون كفيل من شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية
يستطيع جميع العملاء العاملين بمختلف القطاعات سواء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأيضاً العاملين بالقطاع شبة الحكومي طلب تمويل شركة إمكان بأقل راتب شهري وأيضاً دون الحاجة إلى ضمانات ويتميز كذلك بمزايا أخرى وهي
- يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز قرض شركة إمكان بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
- يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان بالسعودية بأنه لا يشترط جهة العمل عند طلب التمويل.
- لا يحتاج أيضاً تمويل شركة إمكان لوجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.
- كما لا يحتاج أيضاً تمويل شركة إمكان بالسعودية لتحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.
شروط تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل وتتمثل الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون طالب تمويل شركة إمكان سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل.
- يشترط أيضاً أن يكون السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.
- كما يشترط أن يكون السعودي المتقاعد أيضاً لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.
- لابد أيضاً للسعودي الغير عميل لدى مصرف الراجحي أن يكون دخله لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- كما لابد أيضاً أن يكون السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام كحد أدنى عند التقديم لطلب التمويل.
- ولابد كذلك أن يكون السعودي المتقدم عمره لا يزيد عن 60 عام.
- هناك أيضاً شرط أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.
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