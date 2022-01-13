نتائج المتوسط app.moe.edu.kw عبر رابط دخول المربع الإلكتروني للنتائج والتي يكون مفعلا لاستعلام الطلاب عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية، بعد أن انهت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية بالرقم المدني للطلاب منذ أيام قليلة، وقد قامت الوزارة بطرح جدول امتحانات الطلاب ويتم تصحيح النتائج فور الانتهاء منها بشكل إلكتروني دقيق، على أن يتم الإعلان عنها جميعا فور أن يقوم الطالب بالانتهاء من المادة الأخيرة من الامتحان.

رابط نتائج المتوسط app.moe.edu.kw دخول المربع الإلكتروني واستخراج النتائج بالرقم المدني

أنهت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية وقامت بالإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة التي تمت بأفضل عملية الالكترونية دقيقة بالوزارة، وذلك منذ أيام قليلة، وتستعد الوزارة بالإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية بعد أن يقوم الطلاب بإنهاء اختبارات المادة الأخيرة لهم بالمدارس، على ان يتم التصحيح والمراجعة بشكل دقيق ويتم الإعلان عنها عبر المربع الإلكتروني للنتائج.

المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب بوزارة التربية والتعليم

تقوم وزارة التربية والتعليم باتباع أحدث الطرق التكنولوجية في المنظومة التعليمية الجديدة، حيث تسعى إلى الوصول بالمستوى الأفضل والأعلى للطلاب من خلال اتباع أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة في التعليم والتسجيل وروابط الاستعلام والتواصل بالوزارة، وقامت بالعامين الماضيين بالاعتماد الكلي على النظام الإلكتروني من خلال منصات التعليم عن بعد ومنصات الاختبارات الإلكترونية والاستعلام عن النتائج، وقد قامت الوزارة في هذا العام بإتاحة العودة إلى المدارس من جديد للطلاب المحصنين من ابناء المرحلة المتوسطة والثانوية، ويتم استمرار العديد من امتحانات الفصل الدراسي الأول الان ويترقب الطالب موعد نتائج الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة بالكويت