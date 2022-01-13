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عمر شويل - جدة المربع الإلكتروني تسجيل الدخول app.moe.edu.kw استخراج نتائج المتوسط في الكويت كما تعلن وزارة التربية بالكويت الموعد النهائي لنتائج اختبارات الطلاب بالفصل الدراسي الأول، حيث يتم رفع النتائج في كافة مدارس الدولة عبر المنصة الرئيسي للنتائج أو المربع الإلكتروني للنتائج بعد أن يتم تصحيحها ومراجعتها إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المتاحة بالوزارة، ويتم الإعلان عنها بالقرم السري والرقم المدني للطلاب لضمان سرية البيانات والنتائج.

المربع الإلكتروني تسجيل الدخول app.moe.edu.kw استخراج نتائج الطلاب (متوسط – ثانوي)

يترقب طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول ليتم الإعلان على الفور عن نتائج الفصل ادراسي الأول للمرحلة المتوسطة في البداية ثم يبدأ الإعلان عن نتائج الحادي عشر والثاني عشر عبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة نتائج المرحلة الابتدائية منذ يومين بعد أن أنهى الطلاب اختبارات الفصل الأول 1441-2021 مباشرة، حيث يتم التصحيح فور الانتهاء من كل مادة يؤديها الطلاب بمتابعة كبار مراجعي الوزارة وأيضا يتم التصحيح إلكترونيا عبر منظومة إلكترونية متطورة.

موعد الإعلان عن نتائج المتوسط 1443

ينتهى طلاب المرحلة المتوسطة الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لهم اختباراتهم خلال وقت قريب ويبدأ على الفور البحث عن موعد الإعلان عن النتائج، والذي يتم مباشرة أو في اليوم التالي لانتهاء الاختبارات، ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب بطريقة غاية في الدقة والشفافية كما تحرص الوزارة على سرية بيانات الطالب ونتائجه من خلال إتاحة الاستعلام بالرقم المدني الخاص به عبر الموقع الخاص بنتائج طلاب الكويت بالمربع الإلكتروني للنتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة بالكويت

تنهي وزارة التربية والتعليم اللمسات النهائية على إعلان نتائج الطلاب، حيث يتم إتاحة الرابط وتفعيلة لجميع الطلاب، وذلك باستمرار بحث طلاب المرحلة الابتدائية عن نتائجهم بينما يتم الإعلان عن أسماء المدارس التي قامت برفع نتائج المرحلة المتوسطة في البداية ثم يتم تفعيل استخراج النتيجة عبر الرابط الخاص بالخطوات التالي: