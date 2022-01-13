مقتل 18 شخصا عقب هجوم إرهابى على قرية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات أن هجوما استهدف قرية آنشا فى ولاية بلاتو، وأسفر عن سقوط عديد من القتلى، دون أن تتمكن من تحديد عددهم.

ولفت الموقع إلى أن أحد سكّان القرية أكد فى اتصال هاتفى مع وكالة "فرانس برس" تعرض القرية النيجيرية إلى هجوم خلال الليل ما خلف أكثر من 18 قتيلا.

الإرهاب فى نيجيريا

وأضاف: "لقد شاركت فى إخلاء الجثث.. الهجوم أسفر أيضا عن سقوط عديد من الجرحى الذين يتلقون الآن العلاج فى العيادة المحلية.

وأضاف فى بيان أن المهاجمين أضرموا النيران فى أكثر من 24 منزلا وعدد من المركبات، متهما رعاة من إتنية الفولانى بالوقوف وراء الهجوم.