فرصة لاتفوتك للحصول على دعم سكني 100 الف ريال غير مستردة سجل واستفيد طالما من الفئات المستحقة

يقدم سكني الكثير من من وحداته التي يقيمها فى ربوع المملكة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 بزيادة تملك المواطنين السعوديين، وفي خبر اسعد الكثير فقد أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، من خلال دعم مالي مقدم غير مسترد يبلغ قيمته 100 ألف ريال وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبًا ضمن عدد من المبادرات السكنية، على أن يشمل هذا الدعم جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقاً، ومن خلال مقالي ننشر الشروط الواجب توافرها للفئات المستحقة لدعم سكني للحصول على الدعم وكما سنوضح بالمقال كيفية التقديم على الدعم ورابط التقديم ومزايا الدعم المقدم لسكني، حيث سيتم تشييد عدد من الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيتم التوسع في دعم برنامج سكني لضمان أكثر عدد من المستفيدين، مع العلم أن 210 ألف أسرة استفادت منه خلال العام الحالي منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، كما ساهم في توصيل الخدمة لأكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية، حيث تعتبر خدمة الدعم السكني في المملكة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال البوابة الإلكترونية سكني ، والتي تساعد المواطن السعودي في الحصول على سكن لائق وفق معايير إنشائية متميزة كما يدعم هذا البرنامج ايضآ جميع الفئات المحتاجة وعلى رأسها كبار السن والأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، عبر تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أواستكمال البناء أو إجراء الصيانة والإضافات على المسكن، ويدعم سكني الكثير من طبقات المجتمع السعودي حيث يمكن للمراة المطلقة والنساء الأرامل الحصول على الدعم السكني والاستفادة من الوحدات السكنية وكذلك يمكن العسكريين من الاستفادة من دعم سكني.

مزايا الدعم المالي المقدم لمستفيدي سكني:

يمتاز الدعم المقدم لبرنامج سكني بإنه دعم مالي له قيمة ثابتة غير متغيرة ولا يمكن استردادها وذلك بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

من اهم مزايا الدعم المالي في برنامج سكني التي يمكن الحصول عليها إنها تضم البناء الذاتي والبيع على الخارطة والوحدات الجاهزة من السوق.

يمتاز الدعم المالي في سكني بإنه يضم كافة الوحدات السكنية مجهزة على أعلى دقة من قبل الوزارة ومنتجات أرض وقرض.

يمتاز الدعم المالي في سكني حيث يستفيد به العملاء الجدد وليس المستفيدين السابقين.

يمتاز الدعم المالي في سكني بالدعم المقدم لا يشمله الدعم الشهري.

يمتاز الدعم المالي في سكني بالدعم اختياري وليس إجباري.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني للمواطنين:

حيث يجب توفر عدة شروط للحصول على الدعم السكني للراغبين فى دعم سكني واهمها مايلي:

يشترط لكي يحصل الشخص المستفيد على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل، والأسرة الراغبة في التقديم مقيم على أرض المملكة منذ فترة طويلة..

على الشخص المتقدم أن يكون عمره يتجاوز 25 عاماً.

ومن الضروري أن لا يكون لدى أفراد الأسرة أي ملكية للمنزل خلال الفترة 5 سنين الماضية، ولا يمتلكون أي مسكن حكومي.

يشترط للحصول على دعم سكني أن يكون المتقدم زوجا أو أبا أو من يعول الأسرة، أو امرأة “زوجة، أم” فقط .

يشترط للحصول على دعم سكني إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة يجب أن يمر على طلاقها أو وفاة زوجها أكثر من سنتين.

الشروط الواجب توافرها في الحصول على الدعم السكني للنساء:

يجب توافر عدة شروط للحصول على الدعم السكني للنساء سوف نذكرها لكم بالتفصيل كالتالي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم في حالة أنه من الناس أو أحد أفراد أسرتها لا يمتلكون الوحدة السكنية لأي غرض.

يشترط للحصول على الدعم السكني للزوج أن تكون مكونة من فردين فقط وهما عبارة عن زوجاً وزوجة فقط .

ومن ضمن الشروط التي تتيح إمكانية الحصول على الدعم للزوج إنه في حالة أن الأسرة تكون مكونة من زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (يجب على الذكور أن يكونوا غير المتزوجين بشرط ألا يتجاوز سنهم حوالي (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) .

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني للعسكريين:

يجب توافر عدة شروط للحصول على الدعم السكني للعسكريين واهم هذه الشروط مايلي:

أما في حالة أن المتقدم من الفئة العسكرية يجب عليه أن يكون المتقدم العسكري يمارس الوظيفة العسكرية ويكون على رأس عمله وتقديم ما يثبت ذلك بالإضافة إلى ألا يكون متبقي له في الخدمة سنتين أو أقل .

من الضروري توافر جميع الشروط الخاصة بالتقديم لإمكانية الحصول على الدعم السكني.

كيفية التسجيل للحصول على الدعم السكني:

للحصول على الدعم السكني يجب اتباع الخطوات الاتية: