رابط الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 برقم السجل المدني

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، تعد من ضمن أبرز الأمور الرائجة التى يقوم العديد من المواطنين فى الفترة الحالية بالبحث عنها على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بالحصول عن نتيجة الاستحقاق بعد التقديم فى البرنامج من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل نظام الضمان إلى النظام المطور الجديد فى شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك لأن يصل المعاش بشكل كبير إلى المستحقين من المواطنين فى المملكة والفئات الأكثر أحتياجاً إلى المساعدات المالية المقدمة من الوزارة، وقد أوضحت الوزارة بإن التقديم على النظام الجديد يكون من المنصة.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعى المطور 2022

التقديم على النظام الجديد لمعاش الضمان يكون إلكترونياً، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية حيث إن ذلك يكون عن طريق أتباع بعض الخطوات وهى تتلخص فى السطور التالية:-

الانتقال إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة معاش الضمان.

اختيار التسجيل الجديد.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم الهوية فى الحقول المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد وجميع البيانات الشخصية.

تكتب كافة البيانات المطلوبة منك من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

إدخال رقم الحساب البنكي ورقم الايبان.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر التقديم.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل كافة الخدمات المتعلقة بنظام الضمان الأجتماعى على منصة الدعم والحماية، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الاستحقاق وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:-