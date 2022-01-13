طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وكيف اعرف اني مقبول في الضمان

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وفي ظل قيام عدد كبير من السعوديين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة، بدأ البحث والاستفسارات تزيد حول طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه فى نظام الضمان الاجتماعي الجديد يمكن احتساب قيمة ما يحصل الفرد أو الأسرة في حالات استحقاق الحصول على معاش الضمان ويتوقف عملية حساب قيمة الضمان الذي تحصل عليه كل أسرة على عدة عوامل منها قيمة صافي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها والأيتام، وسوف نوضح طريقة حساب الضمان الاجتماعي اليوم وظوابط قبول صرف أول راتب من الضمان، كيف اعرف اني مقبول في الضمان ونرصد لكم التفاصيل الكاملة حول الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وقد تم توضيح كيفية احتساب راتب الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية، كرد على التساؤلات الكثيرة من قبل المستفيدين من الضمان الذين تنطبق عليهم شروط أستحقاق الحصول على المعاش، وذلك عن طريق احتساب إجمالى الدخل الشهري للأسرة وخصم نسبة 50% من هذا الدخل وحساب إجمالى ما تحصل عليه نفس الأسرة من برامج الدعم الحكومي الأخري ويتم عدم حساب الدخل الغير مكتسب من الحكومة بالنسبة لحالات الإعاقة الذهنية والجسدية ثم يتم تحديد قيمة راتب الضمان، حيث يبلغ الحد الأدنى ارانب الضمان لرب الأسرة 1100 ريال سعودي ويحصل كل شخص من الأسرة على 550 ريال .

متي يتم قبول وصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وقد أوضحت الوزارة أنه بعد تقديم الطلب الحصول على الضمان بمدة لا تقل عن 20 يوم تقوم الوزارة بالتبليغ عن قرارها برفض أو قبول طلب الضمان وفي حالة الاستحقاق والقبول، يتم اعتماد صرف أول راتب من الضمان الاجتماعي من الشهر التالي لقبول طلب المعاش، وفي حالة رفض الطلب بسبب على الأسرة يمكن ان تختار الأسرة عائل بديل يتوافق فيه شروط استحقاق الضمان، وفي هذه الحالة أو في حال تغيير اى بيانات تخص الأسرة صاحبة الطلب لابد من أن يتم تبليغ الوزارة في مدة أقصاها 15 يوم.