بنقرة زر وبخطوات بسيطة تضع في حسابك 5000 ريال من سلفة عاجلة تسدد ديونك

سلفة عاجلة لتسديد ديونك وتفك عثرتك وتغنيك عن الإحتياج الدين من القروض والبنوك، قد تحتاج لمبلغ مالي سريع وطارئ حتى يتم استلام مرتبك ولاتحتاج الى الاستدانة من البنوك فكان سلفة الطارئ العاجل حل لمشكلتك الطارئة، ومن خلال المقال نعرض طريقة الحصول على التمويل وأهم الشروط المرتبطة بالتمويل في حالة توفر الشروط تصرف لك سلفة عاجلة، حيث تعتبر سلفة تمويل مالي سريع لسداد ديونك أو لحين صرف راتب أو سداد متطلبات أسرتك لابديل عن سلفة فمن خلال منصة سلفة تجد الحل الفورى والسريع، حيث تعد منصة سلفة واحدة من أهم المنصات في المملكة التي تقدم العديد من التمويلات السريعة والمريحة في سداد الأقساط للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، كما أنها تقدم تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

كيفية الحصول على سلفة عاجلة:

ادخل الى رابط منصة سلفة.

ثم نقوم بفتح و تحميل الصفحة الرئيسية، ثم النقرعلى ايقونة “طلب تمويل شخصي”.

ثم تفتح صفحة جديدة وستظهر لك قائمة بها عدة اختيارات، انقر على كلمة “طلب”.

ثم نقوم بكتابة وملء وادخال كافة البيانات المطلوبة منك في الاستمارة الالكترونية:”الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني.

ثم نقوم بالنقرعلى ايقونة “حفظ”.

ثم بعد قراءة الشروط نقوم بالموافقة على الشروط والاحكام.

ثم يتم ارسال الطلب، وسيقوم البنك بفحصه ومراجعته والنظر فيه.

ويتم الرد عليك خلال ساعات، وفي حالة الموافقة سيتم وضع المبلغ في حسابك مباشرة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سلفة:

للحصول على تمويل سلفة عاجلة يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على سلفة ان يكون طالب السلفة سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

يشترط للحصول على سلفة أن لا يقل السن عن 25 عام، ولا يزيد عن 55 عام.

يشترط للحصول على سلفة أن يتراوح دخلك الشهري ما بين 2000 ريال وحتى 10000 ريال.

يشترط للحصول على سلفة أن يكون المتقدم يعمل في القطاع العام أو الحكومي لمدة شهر.

اهم مزايا تمويل سلفة العاجلة:

لتمويل سلفة عاجلة عدة مزايا هامة ومن اهمها مايلي: