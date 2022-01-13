الآن اطلب والقطاعات المستحقة لدعم ريف في مكة المكرمة الشروط وكيفية التقديم

دعم ريف من أهم ما تقدمه المملكة لقطاع كبير من الفلاحين والمزارعين وهم عصب الإقتصاد الزراعي والإستراتيجي للمملكة، حيث توفر المملكة آلية التقديم على دعم ريف لكافة المناطق المشمولة بدعم ريف من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، وتدعم المملكة العديد من القطاعات التي يشملها برنامج ريف بالدعم في محافظات المملكة ومنها مكة المكرمة، ونقدم من خلال مقالي أهم القطاعات المشمولة بدعم ريف في منطقة مكة المكرمة والتي تقدم الدعم الريفي لعدد من القطاعات المختلفة، ويقوم برنامج ريف بتحديد الأنشطة التي يتم دعمها في كافة مناطق المملكة والتي تعرف بدعم العديد من المنتجات بها وفق شروط برنامج ريف للدعم، الذي يقدمه لعدد ثلاث برامج بقيمة دعم مالي تصل حتى 54 ألف ريال، وكما سنوضح بالمقال كيفية التقديم على دعم ريف وأهم القطاعات المستحقة للدعم بمنطقة مكة المكرمة.

القطاعات اللمستحقة لدعم ريف في مكه المكرمة:

تستحق دعم ريف عدة قطاعات وخاصة في منطقة مكة المكرمة اهمها مايلي:

برنامج تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل.

تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

تنمية وزراعة وتجارة الورد.

تطوير زراعة المحاصيل البعلية.

قطاع صغار مربي الماشية.

المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة.

كذلك صناعة السجاد والمنسوجات الصوفية.

العمل في منتجات الزيوت والعطور ومنتجات العناية بالبشرة.

الفواكه المجففة والزيوت والصابون.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على دعم ريف مكة المكرمة:

لكي يتم التقديم على دعم ريف ويقبل يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون المتقدم على دعم ريف في منطقة مكة المكرمة من المقيمين في المنطقة.

يشترط للحصول على دعم ريف لابد من توافر قدر من الخبرة التي تدعم القبول على المشروعات المدعومة في منطقة مكة.

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون المتقدم على البرامج المدعومة لديه حساب بنكي وحاصل على وثيقة العمل الحر.

يشترط للحصول على دعم ريف ان لا يتعدى عدد البرامج المتقدم عليها ثلاث برامج من القطاعات المشمولة بالدعم.

يشترط للحصول على دعم ريف ان لا تتعدى قيمة الدعم السنوي للبرامج المشمولة بالدعم 54 ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم على دعم ريف:

بالخطوات كيفية التقديم على دعم ريف من خلال اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: