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عمر شويل - جدة الدفعة الثانية من أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنويه عنها بعد أن قامت بالانتهاء من مراجعة طلبات الضمان الاجتماعي المطور بالمرحلة الأولى، وقامت الوزارة بتقديم رسائل المرحلة الأولى للمقبولين في الضمان وهم الذين سجلوا في البداية وحتى مدة شهر، بإرسال رسائل إلكترونية عبر الهاتف النقال لهم، بينما أعلنت الوزارة بيان جديد حول مسجلي الضمان الاجتماعي المطور الذين لم تصلهم الرسالة حتى الآن بالرد على أحد المستعلمين على رابط الوزارة الرسمي.

الدفعة الثانية من أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام عن القبول hrsd.gov.sa برقم الطلب

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بفتح باب استقبال تسجيلات المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الوزارة على الرابط الجديد، حيث طرحت الوزارة رابط تسجيل الضمان المطور بتعليمات عليا من خادم الحرمين الشريفين لتعميم الاستفادة من دعم أموال الزكاة وأيضا لتطوير المنظومة لتستكمل التدريب المنتهي بالتأهيل الأمثل للتوظيف، وقام أكثر من مليون مواطن بالتسجيل حسب بيانات الوزارة الرسمي.

رسائل أهلية الضمان “الدفعة الأولى” وبيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالرد على تعليقات خدمات الرد الآلي على المواطنين، حيث قامت بالبيان التالي:

“تم التحقق من أهلية استحقاق المعاش للمسجلين في الدفعة الأولى، ويتم تدريجي إرسال رسائل علي حسابهم يفيد بتأكيد التحقق من الأهلية بعد مراجعة الجهات المعنية لحسابهم المصرفي، ويتم التحقق من تسجيلات المرحلة الثانية ويتم إرسالها إلى المستفيدين”.

موعد صرف رواتب الضمان المطور الجديدة للمقبولين

أعلنت الوزارة عبر حسابها الخاص بالتواصل مع استعلامات المواطنين عبر تويتر أن الوزارة انتهت من إرسال رسائل الأهلية للدفعة الأولى وأن موعد الصرف يكون بالشهر التالي للشهر الذي تم فيه إعلان نتائج الأهلية، أي أن من قام باستقبال رسالة الأهلية في شهر يناير 2022 يتم تسلم الراتب له في الأول من الشهر الهجري لفبراير 2022، حيث تم تغيير الموعد القديم لتسلم رواتب الضمان والتي كانت تسلم باليوم العاشر من الشهر الميلادي وتم احتساب التقويم الهجرين الأول من الشهور الهجرية، لتسلم رواتب الضمان المطور.

خطوات التسجيل والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية