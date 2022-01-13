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عمر شويل - جدة kahraba.gov.jo رابط تسجيل دعم الكهرباء في المملكة الأردنية لقطاع الاستهلاك المنزلي للمواطنين والذي تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتفعيله لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطن بالمملكة، الأردني أو المقيم أو الحاصل على الجنسية، وفق عدد من المعايير التي يتم تحديده لقبول التسجيل، كما يتطلع المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الدعم التعرف على كيفية التسجيل في شرائح الكهرباء المنخفضة للحصول على الدعم أو تحديد بيانات الاستفادة من المنصات الاجتماعية التي يحصل المواطن منها على الدعم تلقائيا، وهي برنامج التكميلي الأول والثالث والمكرمة الملكية السامية.

كهرباء kahraba.gov.jo رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 كيفية احتساب 2 دينار شريحة استهلاك

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والمعادن بالإطلاق التجريبي لمنصة تسجيل دعم كهرباء الأردن وقامت بتحديد مستويات الاستهلاك الآمنة والحدود التي تخرج المواطن من الدعم، كما قامت بالإعلان عن شروط الحصول والتسجيل للحصول على دعم المنصة، بينما يتم التفعيل الأكيد للمنصة في الأسبوع المقبل، وذلك حسب آخر بيان من الهيئة، ويتسابق المواطن بالمملكة من الجنسية الأردنية والجنسيات الأخرى، من المقيمين على أرض الأردن، للتعرف على الشروط الخاصة بالتسجيل وألية التسجيل والأوراق والمستندات المطلوبة

بيان هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

جاءت إلى الهيئة العديد من الاستعلامات والشكاوى حول التسجيل الإلكتروني في رابط تسجيل العم الخاص بالكهرباء، حيث وصل إلى الهيئة عدم تمكن المواطن من التسجيل في المنصة وكيفية الدخول والتسجيل، وأعلنت الهيئة في بيانها الصريح أنها لم تقم بتفعيل وفتح باب التسجيل الإلكتروني في الوقت الراهن، حيث أنها قامت بالإطلاق التجريبي للمنصة وقامت بتبيين الشرائح للمواطنين للتعرف عليها كما قامت بطرح شروط التسجيل والمستندات المطلوبة ليستعد لها المواطن بالمملكة عند إطلاق التسجيل الإلكتروني في الأسبوع المقبل.

كيفية التعرف على شرائح الاستهلاك للكهرباء

قامت الهيئة ببيان رقمي لمستويات الاستهلاك الشهري للمواطنين وأعلنت أن أكثر المستفيدين من الدع هم من مستخدمي المنازل والذي يعتبر 98% من مستهلكي الكهرباء، وتم تقسيم الاستهلاك حسب التسجيل في الدعم وحسب الاستهلاك:

حساب تعريفة الكهرباء حسب الاشتراك ببرامج الدعم

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

كيفية الاحتساب حسب الاستهلاك الشهري

من الممكن الحصول على قيمة الدعم وذلك من خلال تقليل الاستهلاك الشهري للكهرباء إلى شرائح محددة، حيث يكون الخروج عنها هو دخول في شرائح احتساب أعلى، حيث يكون تطبيق سعر 2.5 دينار شهريا إدا اصبح الاستهلاك 51-200 كيلو وات شهريا، أو 2 دينار في الشهر إذا أصبح استهلاك عداد الكهرباء من 201-600 كيلو وات في الشهر.

شريحة الاستهلاك بالمنزل التعرفة الجديدة (بالفلس / كيلووات ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

كيف أعرف أني مستفيدي من دعم الكهرباء أو غير مستفيد

يتم التعرف على مدى الاستفادة من الدعم إذا تم اتباع الشروط الواجب انطباقها للحصول على الدعم:

يكون متابعة “ منصة تسجيل دعم الكهرباء للمواطنين من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ” هو الخطوة الأولى للتعرف على كافة ما يخص الدعم والكهرباء.

” هو الخطوة الأولى للتعرف على كافة ما يخص الدعم والكهرباء. إذا كان المواطن من الجنسية الأردنية عليه إحضار الأوراق التي تفيد بامتلاكه لعداد كهرباء واحد.

يسمح بالحصول على أكثر من عداد إذا كان للمواطن أكر من زيجه وله أكثر من منزل.

يكون تسجيل غير الأردنيين المقيمين على أراضي المملكة أن يقوموا بمراجعة سجل الأحوال المدنية أولا والحصول على بطاقات تنقل سليمة وحديثة.

يتم استقبال طلبا الحصول على الدعم لمستفيدي برامج التكميلي الأول والثالث وكذلك أصحاب المكرمة الملكية.

يجب أن يكون الزوج الأردني المتزوج بغير أردنية أو الأردنية المتزوجة من غير أردني أن يقوم بإثبات أنه رب الاسرة.

خطوات التسجيل في منصة دعم الكهرباء “قيد التفعيل”