حطمت رياضية متخصصة بالفنون القتالية من أونتاريو في كندا، مؤخرا، رقما قياسيا في أكبر عدد ركلات في الدقيقة.
ودخلت سيلفانا شمعون البالغة من العمر 28 عاما، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجحت بتسديد 178 ركلة خلال 60 ثانية.
وتعاونت سيلفانا التي سبق لها دخول "غينيس" بركل أكبر عدد من الكرات على رؤوس أشخاص، مع هانا رايت، ليحطما الرقم القياسي الجديد معا.
وتناوبت سيلفانا وهانا على الركل، ليسجلا 178 في دقيقة، ويحطما الرقم السابق والذي كان 144، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وعلقت سيلفانا على إنجازها قائلة: "أبحث دائما عن الأفكار لتسجيل أرقام قياسية. فكرت بالتعاون مع هانا لتحقيق هذا الإنجاز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصصة بالفنون القتالية تنجح بتحطيم رقم قياسي جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.