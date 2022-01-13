مكون كلنا بنرميه ناسف لدهون السنين.. تنظيف خشب المطبخ من الدهون والاتسخات بدون تعب في ثواني هيرجع جديد

مكون كلنا بنرميه ناسف لدهون السنين.. تنظيف خشب المطبخ من الدهون مما لاشك فيه أن المطبخ يُعد من أكثر الأماكن بالمنزل التي تتطلب عناية فائقة واهتمام بنظافتها، وأكثر ما يؤرق ربات البيوت هو تراكم الدهون على خزائن المطبخ والتي تنتج عن الطهي ، والتي قد يصعب التخلص منها، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على أبرز الطرق السريعة والفعالة في التخلص من تراكم الدهون على خشب المطبخ.

مكون كلنا بنرميه ناسف لدهون السنين تنظيف خشب المطبخ من الدهون

قبل البدء في عملية التنظيف لابد من اخراج المحتويات الموجودة داخل الخزائن الخشبية، ومن ثم البدء في عملية التنظيف المعتادة وتتلخص خطواتها فيما يلي:

احضري وعاء ومن ثم أضيفي إليه مقدار من الماء الدافئ مع القليل من سائل تنظيف الأواني.

عقب ذلك ابدئي في التنظيف بواسطة قطعة قماش أو لوفة.

ثم بعد ذلك قومي بإزالة بقايا السائل استخدمي الماء بواسطة إسفنجة.

أخيرًا قومي بتجفيف الخشب جيدًا كي لا يتعرض للتلف.

طريقة البوراكس في التنظيف

يؤدي استخدام البوراكس فاعلية كبيرة في التخلص من آثار الدهون المتراكمة والمستعصية، ويمكن تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية:

قومي بإحضار وعاء ومن ثم أضيفي إليه مقدار من الماء والخل وكذلك سائل التنظيف.

عقب ذلك قومي بإضافة البوراكس مقدار نصف كوب

قومي بخلط المكونات جيدًا ومن ثم قومي بإستخدامها في التخلص من آثار الدهون.

أخيرًا تخلصي من بقايا السائل الموجودة بخزائن المطبخ بواسطة الماء، ثم قومي بتجفيفها.

الخل الأبيض للتخلص من الدهون

مما لاشك فيه أن الحل يُعد من المطهرات ومركبات التنظيف القوية، ويُمكن الاستعانه به في التخلص من الدهون، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء عميق أضيفي بداخله الماء مع سائل تنظيف الأواني ثم اخلطيهم جيدًا، وذلك مع إضافة الخل الأبيض.

أما عن مقادير ذلك الخليط فهي عبارة عن كوب من الخل

ملعقتين من سائل تنظيف الأواني.

كوبان من الماء

طريقة التحضير

بواسطة إسفنجة استخدمي الخليط وقومي بمسح خزائن المطبخ للتخلص من الدهون

بواسطة قطعة قماش مبلله قومي بالتخلص من آثار الخليط ثم تجفيف الخزائن للتخلص من آثار الخليط.

وصفة البيكنج صودا