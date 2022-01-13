"تيك توك" على عرش الإنترنت.. الوصفة "السحرية" للتطبيق الصيني

بعدما حلّ في المرتبة الأولى بالمواقع العالمية الأكثر زيارة خلال عام 2021، يتوقع خبراء أن يتربع "تيك توك" على عرش مواقع التواصل في السنوات القليلة القادمة.

وتفوق بذلك التطبيق الصيني الذي انطلق عام 2016 على عمالقة الإنترنت، حيث تجاوزت أعداد زيارة "تيك توك" موقع "غوغل" في شهر فبراير 2021 للمرة الأولى، وتكرر الأمر في شهري مارس ومايو، وأصبح الأول في شهر أغسطس.

وللتعليق على مستقبل المنافسة المحتدة بين كبريات منصات الإنترنت حول العالم، وما تحمله من أبعاد خاصة وأنه تطبيق صيني يزاحم التطبيقات الأميركية المعروفة، قال الخبير في الإعلام الرقمي محمد عبد الله، في حديث مع موقع "دوت الخليج": "أصبح تطبيق تيك توك يحظى بمعدل مشاهدات أعلى من مختلف المنصات، كاليوتيوب مثلا. وحتى داخل الولايات المتحدة الأميركية، يقضي المستخدمون وقتا أكثر على تيك توك مقارنة مع أولئك على يوتيوب".

عوامل القوة

وأرجع عبد الله نمو الزيارات في "تيك توك" إلى الخوارزمية التي يعتمدها التطبيق، موضحا: "الخوارزمية جعلت التطبيق ينافس بقوة في وقت قياسي قصير، شركات عالمية لها باع طويل في السيطرة على فضاء الإنترنت".

وأضاف: "التطبيق صعد من المركز السابع في 2020 إلى المركز الأول العام الماضي، وفق أغلب التصنيفات ومن ضمنها تصنيف كلاود فلير، الذي وصف تيك توك بأنه من أهم النطاقات في العالم لسنة 2021، وكذلك تفوق على فيسبوك في برامج التواصل الاجتماعي، وتمكن من الإطاحة بغوغل أيضا".

وأرجع الخبير في الإعلام الرقمي تفوق "تيك توك" لجملة من الأسباب، موضحا: "سياسة البرنامج التي لا تضع الكثير من القيود، كما أنه يتميز بسهولة الاستخدام والسماح تقريبا لجميع الفئات العمرية باستخدامه. الفيديوهات القصيرة تستمر في جذب انتباه المستخدمين، خاصة منها ما يتعلق بالموسيقى والمقاطع الفكاهية وتقليد الآخرين، كما أن المستخدمين باتوا يهتمون أيضا حتى بالتطبيقات والمواقع المشابهة لتيك توك مثل likey وKwai".

ويمنح التطبيق الصيني المستخدمين خاصة من الجيل الجديد، فرصة كبيرة لنشر المحتوى المرئي الذي يعبّر عنهم، ويساعدهم في زيادة عدد المتابعين، كما يتيح "تيك توك" للعلامات التجارية الوصول إلى الجمهور المستهدف بطرق مسلية وطريفة ومبتكرة وغير تقليدية.

ولا يفرض "تيك توك" عند فتحه تسجيل دخول، لكنه يأخذ المستخدم مباشرة إلى محتوى التطبيق، وهي استراتيجية ساهمت في زيادة عدد المستخدمين والزيارات بشكل أكبر، وفق عبد الله.

جدير بالذكر أن قائمة المواقع العشرة الأكثر زيارة خلال عام 2021 جاءت وفق الترتيب التالي: تيك توك، غوغل، فيسبوك، أبل، أمازون، نتفليكس، يوتيوب، تويتر، واتساب.