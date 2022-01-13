جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فإن عدد الوفيات المسجل فى هذه الحصيلة يعد الأعلى منذ مايو من العام الماضى، والذى تزامن مع الموجة الرابع من الجائحة، ليرتفع إجمالى الوفيات بـ كورونا فى البلاد إلى 139 ألفًا و890 حالة
وقالت الوزارة إن معدل حالات النقل إلى المستشفيات وصل إلى 700 حالة خلال اليوم الماضى، وهو الأعلى من نوعه خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح مسؤول بالوزارة أن ما يتراوح بين 10% و15% من الإيطاليين مصابون بـ كورونا فى الوقت الحالى، بما يعادل عشرة ملايين شخص، مشيرًا إلى أنه نصف الشعب الإيطالى سيكون من حاملى الفيروس بحلول الربيع المقبل.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا منذ مايو الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.