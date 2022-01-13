إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا منذ مايو الماضى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فإن عدد الوفيات المسجل فى هذه الحصيلة يعد الأعلى منذ مايو من العام الماضى، والذى تزامن مع الموجة الرابع من الجائحة، ليرتفع إجمالى الوفيات بـ كورونا فى البلاد إلى 139 ألفًا و890 حالة

وقالت الوزارة إن معدل حالات النقل إلى المستشفيات وصل إلى 700 حالة خلال اليوم الماضى، وهو الأعلى من نوعه خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح مسؤول بالوزارة أن ما يتراوح بين 10% و15% من الإيطاليين مصابون بـ كورونا فى الوقت الحالى، بما يعادل عشرة ملايين شخص، مشيرًا إلى أنه نصف الشعب الإيطالى سيكون من حاملى الفيروس بحلول الربيع المقبل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.