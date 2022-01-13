رئيس الوزراء الكندى يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار ترودو، فى مؤتمر صحفى فى أوتاوا، إلى المساهمات الكندية فى "الناتو" على جبهته الشرقية، والتى تعد جزءًا من جهود الحلف المكون من 30 دولة لمواجهة التجمع العسكرى الروسى على الحدود الأوروبية.
وتشمل القيادة الكندية للمجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسى فى لاتفيا التى تضم أكثر من 500 جندى، بالإضافة إلى مهمتها لتدريب القوات الأوكرانية.
توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا
وقال ترودو: "نحن جميعا قلقون للغاية بشأن ذلك ومتحدون كحلفاء فى جميع أنحاء العالم فى دعوة روسيا إلى وقف التصعيد والإشارة إلى أنه ستكون هناك عواقب كبيرة فى شكل عقوبات إذا اتخذت روسيا مزيدا من الإجراءات العدوانية".
وجدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى دعوته لتمديد المساهمة الكندية فى المهمة العسكرية فى بلاده خلال محادثة هاتفية مع ترودو يوم أمس أول الثلاثاء.
وفرضت كندا عقوبات على روسيا بموجب نظام مختلف يُعرف باسم قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة ردا على ضم الكرملين لشبه جزيرة القرم الأوكرانية فى عام 2014.
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