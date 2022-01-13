نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022 والفئات المستفيدة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022 والذي كانت قد أطلقته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، عن طريق ما يعرف بمنصة استحقاق دعم الكهرباء، والهدف من ذلك أن توصيل الدعم للأشخاص الذين يستحقونه، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا الدعم في الأول من نيسان شهرأبريل وسوف نتعرف عبر موقع ثقفني علي الفئات المستفيدة من الدعم، والشروط والمستندات المطلوبة للقيام بالتقديم الكترونياً.

رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن

تم الإعلان الأربعاء عن إطلاق موقع إلكتروني أعدته وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال حيث تم ذلك من خلال التعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مما يتيح للمستهلكين الاستفادة من سعر مخفض للكهرباء في البلاد القطاع المحلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022، وسيكون التقديم عبر موقع دعم الكهرباء، وقد تحدث الدكتور صالح الخرابشة وهو يشغل منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية في مؤتمر صحفي حول شروط وآليات الحصول على تعرفة الكهرباء المدعومة، وأكد أن خطة تنظيم الدعم في الكهرباء تهدف الأسر الأردنية وكذلك حاملي جوازات السفر المؤقتة والأعضاء الجدد في قطاع غزة وتهدف أيضا المقيمين على أراضي المملكة مع خفض تكاليف الكهرباء أيضًا، تعمل العديد من القطاعات الاقتصادية القابلة للاستمرار على تحسين تنافسيتها وقدرتها على النمو واستدامة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس في أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين.

الفئات المستفيدة من دعم التعرفة الكهربائية

ينطبق دعم الكهرباء للقطاع المنزلي على الفئات التالية:

1. يجب أن يكون المستفيد أردني الجنسية وأن يكون رب الأسرة، وأن تكون حالته المدنية متزوج أو أرمل أو مطلق أو اعزب ويصبح رب الأسرة ولديه دفتر عائلة، في أمر بتطبيق الإعانة على شخص واحد فقط (إذا كان لديه أكثر من شخص واحد).

2. يستحق المستفيد المتزوج من أكثر من امرأة معاش غذاء بالإضافة إلى الراتب وعدد الأزواج الأحياء الذين ترد أسماؤهم في سجل الأسرة.

3. الأردنيون الذين يتزوجون من غير أردني (لديهم رقم قومي و صفة رب الأسرة)

4 – المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية (سواء كان لديهم إمكانية الوصول إلى الطاقة المتجددة أم لا)

5. المستفيدون من برنامج الدعم الإضافي وبرامج التكافل 1 و 3.

6. الأردنيون المستفيدين من المكافأة الملكية (سكن و / أو طاقة متجددة).

7. أطفال الجماعة المسلحة في غزة بشرط أن يكونوا أرباب عائلات وقرابة عائلية. يجب على أولئك الذين ليس لديهم صلة عائلية الاتصال بإدارة الخدمة المدنية للولاية لإنشاء واحدة.

8. يجب على حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة الذين لا تربطهم صلة قرابة (بخلاف سكان غزة) التوجه إلى الدائرة المدنية لإثبات وضعهم الاجتماعي ، أي أنهم متزوجون ولديهم أطفال.

9. اشتراكات مقدمي الخدمات لقطاع الإسكان / المباني السكنية، بغض النظر عن جنسية المالك أو المقيمين، بشرط ألا تكون هذه المساهمات مؤهلة للشكل الثاني من المساعدة المذكورة (أو 2.5 دينار حسب القيمة الإجمالية الاستهلاك) وشركات توزيع الكهرباء تطبق تعرفة الكهرباء. يتم تجديد هذه الاشتراكات تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب على هذا الموقع.