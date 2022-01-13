استعلم نتائج الصف الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني المربع الإلكتروني لنتائج طلاب ثانوية الكويت

نتائج المربع الإلكتروني لطلاب الكويت 2022 يترقب الطلاب الكويتيين في مختلف المراحل التعليمية معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية خلال مؤتمر صحفي اليوم عن ظهور نتائج المربع الإلكتروني في عدة مدارس على مستوى الكويت، وأنه سوف يتمكن الطلاب بمراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي معرفة نتائجهم في حال الإعلان عن النتيجة في المدرسة التابعين لها، حيث انتهت معظم المدارس من عمليات التصحيح واعتماد نتائج الطلاب بالكويت ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول على رابط المربع الإلكتروني والاستعلام عن النتائج فور إعلان المدرسة التابع لها الطالب ظهور نتيجة الطلاب بها .

رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب بالكويت 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ظهور نتائج الطلاب في عدة مدارس على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظات والمدن الكويتية، وذلك بالنسبة للمدارس التي أعلنت ظهور النتائج بها مع العلم أنه قد قام الطلاب بإجراء امتحانات الفصل الدراسى الحالي بأكثر من 311 مدرسة، ومن المقرر ظهور النتيجة رسميا عبر منصة المربع الإلكتروني بالنسبة لنتائج الطلاب في جميع مراحل التعليم بالكويت، ويجب على الجميع الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الرسمي للموقع التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت عبر المربع الالكتروني

نتائج المربع الإلكتروني ويستطيع جميع الطلاب في المديريات التعليمية في البلاد الاستعلام عن نتائجهم وأولياء الأمور أيضا يمكنهم الاطمئنان على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الحالي 2021 /2022، وذلك عبر موقع المربع الالكتروني التي قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص لظهور نتائج الطلاب في الكويت، ويجب على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج بتطبيق الخطوات التالية: