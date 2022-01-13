الولايات المتحدة: نسعى لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أكدت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن هناك مساعى لدى بلادها فى مجلس الأمن، لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، بعد إجرائها عدة تجارب صاروخية.





وكتبت سفيرة الولايات المتحدة عبر صفحتها بموقع تويتر: "تقترح الولايات المتحدة فرض عقوبات من الأمم المتحدة فى أعقاب إجراء كوريا الشمالية ست تجارب لصواريخ باليستية منذ سبتمبر 2021، كل منها يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". ولم توضح جرينفيلد، أى تفاصيل أخرى بشأن العقوبات المقترح فرضها على بيونج يانج. وقال خفر السواحل اليابانى إن كوريا الشمالية أطلقت، الثلاثاء، ما قد يكون صاروخا باليستيا، فى ثانى حدث من نوعه خلال أسبوع، وبعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على خمسة كوريين شماليين بعد إجراء بلادهم تجربة صاروخية. والأسبوع الماضى، أطلقت كوريا الشمالية، "صاروخا أسرع من الصوت" نجح فى إصابة هدفه، فى أعقاب مطالبة زعيم البلاد كيم جونج أون، جيش بلاده بإحراز مزيد من التقدم العسكرى. وصدر بيان مشترك عن كل من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وأيرلندا واليابان وبريطانيا، الاثنين، دعت فيه بيونج يانج إلى وقف أى أنشطة جديدة تزعزع الاستقرار.

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