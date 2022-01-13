انفجار هائل يهز بلدتين فى لبنان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع روسيا اليوم أن الانفجار لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانا مندلعة فى خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من حزب الله إلى مكان الانفجار.

ولفتت إلى أن عناصر حزب الله ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث.

محتجون يتظاهرون بمحيط مصرف لبنان

قام عدد من المحتجين بالتظاهر بمحيط مصرف لبنان المركزى بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق فى السوق غير الرسمية مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة لتسلق السور الأمامى للمصرف.

وقام المحتجون بقطع طريق الحمرا الرئيسى، رافعين لافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة، كما رددوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد.

وحاول عدد من المحتجين تسلق السور الأمامى للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية ومنعت ذلك مما أدى إلى توتر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية.

يأتى ذلك قبل ساعات من الدعوة التى أطلقها الاتحاد العمالى العام وسائقو النقل البرى وعدد من النقابات للتظاهر والاعتصام من الخامسة صباح الغد وحتى الخامسة مساء احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.